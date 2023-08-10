Росавиация: 10 самолётов ночью не смогли сесть во Внуково и Домодедово

Десять самолётов были вынуждены уйти на запасные аэродромы в ночь на 10 августа из-за временного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово. Об этом сообщает телеграм-канал Росавиации.

"На запасных аэродромах приземлились 10 самолётов. Экипажи ещё шести пересчитали маршруты движения, находясь в полёте, оценили достаточность запаса топлива на борту, изменили планы полётов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений приземлились в аэропортах назначения", — проинформировали в ведомстве.