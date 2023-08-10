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10 августа, 05:10

Губернатор Калужской области: Последствий после падения беспилотника нет

Рано утром 10 августа система противовоздушной обороны сбила беспилотник над Малоярославецким районом Калужской области. Подробности рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

"Сегодня в Малоярославецком районе в 4 часа 3 минуты средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.

Момент уничтожения беспилотника в Калужской области попал на видео

Момент уничтожения беспилотника в Калужской области попал на видео

Напомним, сегодня ночью, 10 августа, система противовоздушной обороны сбила два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. Это произошло около четырёх часов утра. Как уточнили в Минобороны РФ, Киев попытался совершить теракты в небе над Калужской и Московской областями.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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