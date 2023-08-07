Момент уничтожения беспилотника в Калужской области попал на видео
Mash показал видео уничтожения беспилотника в Калужской области
Момент уничтожения беспилотника в Ферзиковском районе Калужской области попал на видео. Кадры публикует Mash.
Момент уничтожения беспилотника в Калужской области. Видео © Telegram / Mash
Напомним, сегодня в третьем часу ночи силы ПВО сбили беспилотник в Калужской области. Как уже сообщил губернатор Владислав Шапша, пострадавших нет. Кроме того, не было зафиксировано и разрушений.
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Telegram / Mash