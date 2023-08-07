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7 августа, 05:39

Момент уничтожения беспилотника в Калужской области попал на видео

Mash показал видео уничтожения беспилотника в Калужской области

Момент уничтожения беспилотника в Ферзиковском районе Калужской области попал на видео. Кадры публикует Mash.

Момент уничтожения беспилотника в Калужской области. Видео © Telegram / Mash

Напомним, сегодня в третьем часу ночи силы ПВО сбили беспилотник в Калужской области. Как уже сообщил губернатор Владислав Шапша, пострадавших нет. Кроме того, не было зафиксировано и разрушений.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николь Вербер
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