Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области
Шапша: Силы ПВО сбили беспилотник в Ферзиковском районе Калужской области
Сегодня ночью в Ферзиковском районе Калужской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал.
"Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.
Днём ранее украинские войска обстреляли деревню Кулига в Курской области. Повреждены три окна в здании школы, кровля и фасады в нескольких домовладениях.
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