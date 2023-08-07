Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Сегодня ночью в Ферзиковском районе Калужской области системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотник. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша, в результате инцидента никто не пострадал.

"Сегодня в 2:30 системой ПВО в Ферзиковском районе сбит беспилотный летательный аппарат. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — написал он в телеграм-канале.