В Дзержинском районе Калужской области система ПВО сбила беспилотник

Минувшей ночью в Дзержинском районе Калужской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Владиcлав Шапша.

По словам чиновника, российские военные сбили в том районе беспилотник. Шапша добавил, что в результате никаких повреждений на земле и пострадавших нет.