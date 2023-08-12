В Дзержинском районе Калужской области система ПВО сбила беспилотник
Калужский губернатор Шапша сообщил о сбитом беспилотнике в Дзержинском районе
Минувшей ночью в Дзержинском районе Калужской области сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Владиcлав Шапша.
По словам чиновника, российские военные сбили в том районе беспилотник. Шапша добавил, что в результате никаких повреждений на земле и пострадавших нет.
А накануне в Москве была пресечена попытка атаки беспилотника. Дрон самолётного типа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и рухнул в парке недалеко от Карамышевского гидроузла. Часть обломков БПЛА застряла на дереве.
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