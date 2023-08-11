Опубликовано видео, как сбили летевший на Москву украинский дрон
Опубликовано видео с моментом уничтожения дрона над Одинцовским районом
Опубликовано видео с уничтожением украинского беспилотника, который был сбит накануне, 10 августа, в Одинцовском районе Подмосковья. Этими кадрами делится SHOT.
Уничтожение дрона над Одинцовским районом Подмосковья 10 августа. Видео © SHOT
Напомним, утром 10 августа система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву. Дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.
Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе. Один из них упал на машину с людьми.
SHOT