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11 августа, 15:09

Опубликовано видео, как сбили летевший на Москву украинский дрон

Опубликовано видео с моментом уничтожения дрона над Одинцовским районом

Опубликовано видео с уничтожением украинского беспилотника, который был сбит накануне, 10 августа, в Одинцовском районе Подмосковья. Этими кадрами делится SHOT.

Уничтожение дрона над Одинцовским районом Подмосковья 10 августа. Видео © SHOT

Напомним, утром 10 августа система ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву. Дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

В Подмосковье обломки сбитого дрона упали на дачи

В Подмосковье обломки сбитого дрона упали на дачи

Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе. Один из них упал на машину с людьми.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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