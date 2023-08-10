В Подмосковье обломки сбитого дрона упали на дачи
SHOT: В Подмосковье обломки сбитого дрона упали на дачи в СНТ под Одинцовом
В Одинцовском районе Московской области обломки сбитого беспилотника упали как на дублёре Минского шоссе, так и на дачи в одном из СНТ. Об этом сообщает SHOT.
Место падения обломков сбитого беспилотника под Одинцовом. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, в результате случившегося оказались повреждены два дома. Обломки задели крышу и заборы дач. Власти пообещали помочь восстановить повреждённое имущество. Никто не пострадал.
Напомним, утром 10 августа система ПВО сбила два беспилотника, летевших на столицу. В Минобороны рассказали, что дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе. Один из них упал на машину с людьми.
Telegram / SHOT