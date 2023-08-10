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10 августа, 13:08

В Подмосковье обломки сбитого дрона упали на дачи

SHOT: В Подмосковье обломки сбитого дрона упали на дачи в СНТ под Одинцовом

В Одинцовском районе Московской области обломки сбитого беспилотника упали как на дублёре Минского шоссе, так и на дачи в одном из СНТ. Об этом сообщает SHOT.

Место падения обломков сбитого беспилотника под Одинцовом. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в результате случившегося оказались повреждены два дома. Обломки задели крышу и заборы дач. Власти пообещали помочь восстановить повреждённое имущество. Никто не пострадал.

Под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа

Под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа

Напомним, утром 10 августа система ПВО сбила два беспилотника, летевших на столицу. В Минобороны рассказали, что дроны были уничтожены средствами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Подмосковья. Обломки сбитого под Москвой беспилотника нашли на дублёре Минского шоссе. Один из них упал на машину с людьми.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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