Под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа

Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало, добавил губернатор.