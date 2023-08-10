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10 августа, 10:42

Под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа

Гладков: Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области

Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало, добавил губернатор.

А ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Белгородской области. В результате один человек погиб, четверо пострадали.

ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину

ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину

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Vk / Минобороны России

Наталья Исакова
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