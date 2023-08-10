Под Белгородом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа
Гладков: Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области
Беспилотник самолётного типа сбит в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа", — написал он в телеграм-канале.
Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало, добавил губернатор.
А ранее Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Белгородской области. В результате один человек погиб, четверо пострадали.
Обложка ©
Vk / Минобороны России