ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину

В городе Шебекино Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сбита воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — написал Гладков в телеграм-канале.