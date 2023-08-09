ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину
В городе Шебекино Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сбита воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — написал Гладков в телеграм-канале.
Сегодня, 9 августа, под обстрел Вооружённых сил Украины попал посёлок Горьковский Белгородской области. По данным губернатора, пять снарядов разорвалось в центре населённого пункта рядом со школой. В результате погиб местный житель.
VK / Минобороны России