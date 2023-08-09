Регион

Уведомления отключены

9 августа, 16:32

ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Шебекину

В городе Шебекино Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сбита воздушная цель. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлёте к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", — написал Гладков в телеграм-канале.

Мужчина пострадал при падении неизвестного объекта на сенник под Белгородом

Мужчина пострадал при падении неизвестного объекта на сенник под Белгородом

Сегодня, 9 августа, под обстрел Вооружённых сил Украины попал посёлок Горьковский Белгородской области. По данным губернатора, пять снарядов разорвалось в центре населённого пункта рядом со школой. В результате погиб местный житель.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров