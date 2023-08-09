Мужчина пострадал при падении неизвестного объекта на сенник под Белгородом
Губернатор Гладков: В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение
Место падения неопознанного объекта в Белгородской области. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"
Мужчина получил ранение в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, он пострадал от падения неопознанного объекта на сенник во дворе частного домовладения.
"Пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался", — написал он в своём телеграм-канале.
На месте работают оперативные службы, они выясняют все обстоятельства инцидента.
Вчера ВСУ уже обстреливали Колотиловку. Известно о минимум семи выпущенных снарядах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.