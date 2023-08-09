Регион

Уведомления отключены

9 августа, 06:26

Мужчина пострадал при падении неизвестного объекта на сенник под Белгородом

Губернатор Гладков: В Белгородской области мужчина получил осколочное ранение

<p>Место падения неопознанного объекта в Белгородской области. Обложка © <a href="https://t.me/vvgladkov/3255" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Настоящий Гладков"</p>

Место падения неопознанного объекта в Белгородской области. Обложка © Telegram / "Настоящий Гладков"

Мужчина получил ранение в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, он пострадал от падения неопознанного объекта на сенник во дворе частного домовладения.

"Пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался", написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, они выясняют все обстоятельства инцидента.

Село Смородино под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Село Смородино под Белгородом попало под обстрел ВСУ

Вчера ВСУ уже обстреливали Колотиловку. Известно о минимум семи выпущенных снарядах. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров