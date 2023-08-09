Мужчина пострадал при падении неизвестного объекта на сенник под Белгородом

Мужчина получил ранение в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, он пострадал от падения неопознанного объекта на сенник во дворе частного домовладения.

"Пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался", — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы, они выясняют все обстоятельства инцидента.