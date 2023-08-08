Украинские военные наносят артиллерийские удары по селу под Белгородом

Украинские военные наносят артиллерийские удары по селу Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.

Напуганный обстрелом ВСУ житель Белгородской области. Видео © t.me / SHOT

К настоящему моменту по населённому пункту выпущено семь снарядов. Информации о повреждениях и пострадавших в результате атаки нет. Местный житель во время удара снял на видео испуганного звуками котика. Он, к слову, тоже в порядке.