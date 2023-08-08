Украинские военные наносят артиллерийские удары по селу под Белгородом
SHOT: ВСУ обстреливают село Колотиловка Белгородской области
Украинские военные наносят артиллерийские удары по селу Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом сообщил SHOT.
Напуганный обстрелом ВСУ житель Белгородской области. Видео © t.me / SHOT
К настоящему моменту по населённому пункту выпущено семь снарядов. Информации о повреждениях и пострадавших в результате атаки нет. Местный житель во время удара снял на видео испуганного звуками котика. Он, к слову, тоже в порядке.
А 6 августа ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами. Ранения получили пять человек. Три человека пострадали в Куйбышевском районе, один — в Кировском, ещё один — в Старомихайловке. Повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.
t.me / SHOT