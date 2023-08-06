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6 августа, 19:02

ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Пушилин: При обстреле Донецка кассетными боеприпасами ранено пять человек

В результате сегодняшнего обстрела Донецка кассетными боеприпасами ранено пять человек. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещённые методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы. Сегодня ранения различной степени тяжести получили пять человек", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что три человека пострадали в Куйбышевском районе, один — в Кировском, ещё один — в Старомихайловке. Повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке. Врио главы ДНР также отметил, что в целом зафиксировано 40 обстрелов по территории республики. ВСУ выпустили 144 боеприпаса из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм.

Дипломы выпускников сгорели в обстрелянном ВСУ университете Донецка

Дипломы выпускников сгорели в обстрелянном ВСУ университете Донецка

Ранее Лайф писал, что вечером 5 августа ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар, открытое горение в здании удалось ликвидировать только сегодня утром. Кроме того, ночью ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Осипов
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