ВСУ вновь обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

"Украинские боевики продолжают терроризировать мирное население Донбасса, используя запрещённые методы ведения войны, в том числе поставленные Украине со стороны США кассетные боеприпасы. Сегодня ранения различной степени тяжести получили пять человек", — написал он в телеграм-канале.

Пушилин уточнил, что три человека пострадали в Куйбышевском районе, один — в Кировском, ещё один — в Старомихайловке. Повреждения получили восемь жилых домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке. Врио главы ДНР также отметил, что в целом зафиксировано 40 обстрелов по территории республики. ВСУ выпустили 144 боеприпаса из ствольной артиллерии калибра 152 и 155 мм.