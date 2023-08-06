Дипломы выпускников сгорели в обстрелянном ВСУ университете Донецка

Дипломы выпускников и другие документы сгорели в Донецком университете экономики и торговли (ДонНУЭТ), где накануне возник пожар из-за обстрела ВСУ, сообщает пресс-служба Минобрнауки России. Как уточнили в ведомстве, в сгоревшем здании располагались администрация вуза, учебная часть, приёмная комиссия, конференц-зал, профкомы, медиацентр и музей.

"Дипломы выпускников этого года, все документы приёмной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели", — говорится в сообщении.