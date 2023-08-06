Дипломы выпускников сгорели в обстрелянном ВСУ университете Донецка
Минобрнауки: Дипломы и документы сгорели в обстрелянном университете Донецка
Ликвидация пожара в здании Донецкого университета экономики и торговли (ДонНУЭТ), попавшего под обстрел ВСУ. Обложка © Telegram / МЧС ДНР
Дипломы выпускников и другие документы сгорели в Донецком университете экономики и торговли (ДонНУЭТ), где накануне возник пожар из-за обстрела ВСУ, сообщает пресс-служба Минобрнауки России. Как уточнили в ведомстве, в сгоревшем здании располагались администрация вуза, учебная часть, приёмная комиссия, конференц-зал, профкомы, медиацентр и музей.
"Дипломы выпускников этого года, все документы приёмной комиссии, серверы, компьютерные классы сгорели", — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что утраченные в пожаре дипломы будут восстановлены, также университету будет оказана необходимая помощь.
Напомним, вечером 5 августа ВСУ обстреляли Донецк с применением запрещённых боеприпасов. Были выпущены четыре снаряда калибра 155 мм по Ворошиловскому, Киевскому и Куйбышевскому районам. В результате атаки Донецкий национальный университет экономики и торговли охватил пожар, открытое горение в здании удалось ликвидировать только сегодня утром. Кроме того, ночью ВСУ повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.