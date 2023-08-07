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7 августа, 12:11

Движение автобусов Симферополь – Геническ приостановят из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Сальдо: Рейсы автобусов Симферополь – Геническ приостановят из-за обстрела ВСУ

Движение автобусов по маршруту Симферополь – Геническ приостановят из-за повреждений Чонгарского моста, который обстреляли ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Из-за повреждения моста через пролив Чонгар мы временно изменили логистику автомобильного сообщения между Херсонской областью и Республикой Крым <...> С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь – Геническ", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом он уточнил, что движение между Геническом и Арабатской стрелкой по мосту через пролив Тонкий восстановлено. Тем не менее пока что проезд в реверсном режиме разрешён только легковым автомобилям.

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Напомним, накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке ВСУ. Противник ударил ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и посёлку Чонгар, в результате чего один снаряд попал в мост, а другой прилетел в поселковую школу. Помимо этого двенадцать ракет было выпущено по мосту через пролив Тонкий, девять из которых оказались сбиты российскими силами ПВО. ВСУ взяли на себя ответственность за атаку.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Николь Вербер
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