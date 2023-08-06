Минтранс Крыма опубликовал схему проезда после удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Министерство транспорта Крыма опубликовало схему движения между республикой и Херсонской областью после того, как ВСУ нанесли удар по связывающему регионы Чонгарскому мосту и повредили там дорожное полотно.

Схема движения между Крымом и Херсонской областью после удара ВСУ по Чонгарскому мосту 6 августа. Обложка © Telegram / Минтранс Крыма Z

"Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена. ПП Армянск и ПП Перекоп работают в штатном режиме", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что через Армянск движутся только легковые автомобили и рейсовые автобусы, а через Перекоп — грузовики и фургоны. В Минтрансе региона подчеркнули, что все объекты транспортной инфраструктуры полуострова работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской переправе также осуществляется штатно.