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6 августа, 14:06

Минтранс Крыма опубликовал схему проезда после удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Минтранс Крыма: Работа ПП Джанкой приостановлена после атаки на Чонгарский мост

Министерство транспорта Крыма опубликовало схему движения между республикой и Херсонской областью после того, как ВСУ нанесли удар по связывающему регионы Чонгарскому мосту и повредили там дорожное полотно.

Схема движения между Крымом и Херсонской областью после удара ВСУ по Чонгарскому мосту 6 августа. Обложка © Telegram / Минтранс Крыма Z

Схема движения между Крымом и Херсонской областью после удара ВСУ по Чонгарскому мосту 6 августа. Обложка © Telegram / Минтранс Крыма Z

"Работа пропускного пункта Джанкой временно приостановлена. ПП Армянск и ПП Перекоп работают в штатном режиме", — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что через Армянск движутся только легковые автомобили и рейсовые автобусы, а через Перекоп — грузовики и фургоны. В Минтрансе региона подчеркнули, что все объекты транспортной инфраструктуры полуострова работают в штатном режиме. Движение по Крымскому мосту и Керченской переправе также осуществляется штатно.

Аксёнов рассказал о повреждениях Чонгарского моста после удара ВСУ

Аксёнов рассказал о повреждениях Чонгарского моста после удара ВСУ

Напомним, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Один снаряд попал в мост, другой — в поселковую школу. Кроме того, украинские войска выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, девять из них сбила система ПВО России.

Обложка ©

t.me / Владимир Сальдо

Никита Никонов
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