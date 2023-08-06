Аксёнов рассказал о повреждениях Чонгарского моста после удара ВСУ
Аксёнов: После удара ВСУ по Чонгарскому мосту есть повреждения дорожного полотна
Последствия удара ВСУ по Чонгарскому мосту. Обложка © t.me / Владимир Сальдо
Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил удар ВСУ по Чонгарскому мосту на севере республики. По его словам, зафиксировано попадание одной ракеты, часть других сбиты силами ПВО.
"Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", — написал Аксёнов в телеграм-канале.
Глава Крыма добавил, что региональное Министерство транспорта опубликует точную схему движения на данном участке. Пока же проехать можно через КПП Армянск и Красноперекопск.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Один снаряд попал в мост, другой — в поселковую школу. Также украинские войска выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, девять из них сбила система ПВО России.