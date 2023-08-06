Аксёнов рассказал о повреждениях Чонгарского моста после удара ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксёнов подтвердил удар ВСУ по Чонгарскому мосту на севере республики. По его словам, зафиксировано попадание одной ракеты, часть других сбиты силами ПВО.

"Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Глава Крыма добавил, что региональное Министерство транспорта опубликует точную схему движения на данном участке. Пока же проехать можно через КПП Армянск и Красноперекопск.