ВСУ обстреляли два моста между Крымом и Херсонщиной

Украинские военные 6 августа выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, девять из них сбила система ПВО России. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сегодня вооружённые формирования преступного киевского режима обстреляли мост через пролив Тонкий, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой. Ранен один мирный житель, проезжавший по мосту в момент прилёта. Также перебит проходивший рядом с мостом газопровод из Стрелковского месторождения в Геническ", — написал он в телеграм-канале.

Сальдо добавил, что свыше 20 тысяч жителей Геническа остались без газа. При этом важного военного значения, по его словам, мост не имеет. Сальдо также отметил, что сведения о повреждениях моста и газопровода сейчас уточняются, однако, по предварительным данным, они невелики и будут оперативно устранены.

По словам Сальдо, также ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Одна ракета попала в мост, другая — в поселковую школу.

"Транспортное сообщение с Крымом продолжает работать через Чаплинку и Армянск. Прошу автомобилистов учесть это в своих планах", — пояснил Сальдо.