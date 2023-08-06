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6 августа, 12:30

ВСУ нанесли удар по мосту, связывающему Крым с Херсонской областью

Рогов: ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту

Вооружённые силы Украины нанесли удар по Чонгарскому мосту, который связывает Крым с Херсонской областью. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Нацисты нанесли ракетные удары по мосту. Всего сообщают о трёх-четырёх прилётах", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Рогов, объём повреждений моста пока неизвестен.

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Напомним, что это не первый такой случай. ВСУ также ударили по Чонгарскому мосту 22 июня. Они выпустили тогда по объекту четыре ракеты. Очевидцы сняли первые секунды после прилёта. Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что повреждения на мосту оказались серьёзнее, чем ожидалось.

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Wikipedia / meteorologist

Андрей Григорьев
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