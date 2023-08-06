ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам

ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые находятся между Херсонской областью и Крымом. Об этом свидетельствует заявление пресс-службы Управления стратегических коммуникаций Вооружённых сил Украины в телеграм-канале.

"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения — Чонгарский и Генический автомобильные мосты", — отметили в ведомстве.