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6 августа, 17:40

ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам

ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые находятся между Херсонской областью и Крымом. Об этом свидетельствует заявление пресс-службы Управления стратегических коммуникаций Вооружённых сил Украины в телеграм-канале.

"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения — Чонгарский и Генический автомобильные мосты", — отметили в ведомстве.

Минтранс Крыма опубликовал схему проезда после удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Минтранс Крыма опубликовал схему проезда после удара ВСУ по Чонгарскому мосту

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Один снаряд попал в мост, другой — в поселковую школу. Кроме того, украинские войска выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, девять из них сбила система ПВО России.

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Telegram / Владимир Сальдо

Никита Осипов
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