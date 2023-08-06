ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам
ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые находятся между Херсонской областью и Крымом. Об этом свидетельствует заявление пресс-службы Управления стратегических коммуникаций Вооружённых сил Украины в телеграм-канале.
"Около 15:00 силы обороны Украины поразили два ключевых пути сообщения — Чонгарский и Генический автомобильные мосты", — отметили в ведомстве.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Один снаряд попал в мост, другой — в поселковую школу. Кроме того, украинские войска выпустили 12 ракет по мосту через пролив Тонкий, девять из них сбила система ПВО России.
Telegram / Владимир Сальдо