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9 августа, 14:56

ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Белгородской области, один человек погиб

Под обстрел Вооружённых сил Украины попал посёлок Горьковский Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять снарядов разорвались в центре населённого пункта рядом со школой.

"Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия", — написал Гладков в телеграм-канале.

Всех пострадавших госпитализировали, на месте работают оперативные и аварийные службы.

Осколки мины исполосовали лица комбайнёра и механизатора в Белгородской области

Осколки мины исполосовали лица комбайнёра и механизатора в Белгородской области

А ранее сегодня мужчина получил ранение в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. По предварительным данным, он пострадал от падения неопознанного объекта на сенник во дворе частного дома.

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ТАСС / Река Александр

Александра Вишнякова
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