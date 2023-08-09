ВСУ обстреляли посёлок Горьковский в Белгородской области, один человек погиб
Под обстрел Вооружённых сил Украины попал посёлок Горьковский Белгородской области. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, пять снарядов разорвались в центре населённого пункта рядом со школой.
"Случилось самое страшное: один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия", — написал Гладков в телеграм-канале.
Всех пострадавших госпитализировали, на месте работают оперативные и аварийные службы.
А ранее сегодня мужчина получил ранение в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. По предварительным данным, он пострадал от падения неопознанного объекта на сенник во дворе частного дома.
ТАСС / Река Александр