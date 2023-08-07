Осколки мины исполосовали лица комбайнёра и механизатора в Белгородской области

Мина взорвалась под комбайном в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. В результате пострадало два человека — комбайнёр и механизатор. Обоих работников экстренно госпитализировали.

По данным SHOT, вечером 6 августа 50-летний комбайнёр убирал пшеницу в поле и наехал на неустановленную мину. Осколками ему посекло лицо, руки и ноги. 54-летнему механизатору, находившемуся рядом, досталось ещё сильнее: помимо конечностей, осколки попали ему в глаза и живот. Обоих доставили в больницу.