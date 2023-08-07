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7 августа, 07:19

Осколки мины исполосовали лица комбайнёра и механизатора в Белгородской области

Мина взорвалась под комбайном в Белгородской области

Мина взорвалась под комбайном в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области. В результате пострадало два человека — комбайнёр и механизатор. Обоих работников экстренно госпитализировали.

По данным SHOT, вечером 6 августа 50-летний комбайнёр убирал пшеницу в поле и наехал на неустановленную мину. Осколками ему посекло лицо, руки и ноги. 54-летнему механизатору, находившемуся рядом, досталось ещё сильнее: помимо конечностей, осколки попали ему в глаза и живот. Обоих доставили в больницу.

Комбайн также получил серьёзные повреждения: сломана жатка, лопнули четыре шины, выбиты стёкла.

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Белгородский комбайнёр попал под обстрел ВСУ во время полевых работ

Похожие случаи уже происходили в Белгородской области: так, шебекинский комбайнер наехал на противопехотную мину во время уборки пшеницы возле хутора Балки. Обошлось без пострадавших, а у техники повреждены четыре колёсные шины. Ещё один случай с водителем комбайна произошёл в районе села Черемошное, тоже в Белгородской области.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
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