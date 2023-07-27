Белгородский комбайнёр попал под обстрел ВСУ во время полевых работ

Комбайнёр пострадал из-за украинской армии, открывшей огонь по белгородскому посёлку Красное в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Вячеслав Гладков. Мужчина проводил сельскохозяйственные работы на поле, когда начался внезапный обстрел.

"У пострадавшего осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой", — проинформировал глава Белгородской области в своём телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, как комбайнёр случайно "обезвредил" мину "Лепесток" в поле под Белгородом. По счастливой случайности ни техника, ни мужчина не пострадали от взрыва. После того как о произошедшем доложили полиции, комбайнёр продолжил работу. Но вскоре история с комбайном и миной повторилась во время уборки пшеницы возле хутора Балки. Здесь тоже обошлось без пострадавших, а у техники повреждены четыре колёсные шины.