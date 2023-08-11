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11 августа, 08:58

Части сбитого в Москве БПЛА упали за спортплощадкой в парке и застряли на дереве

Обломки сбитого в Москве беспилотника упали за спортплощадкой в парке напротив городской клинической больницы № 67.

Обломки сбитого в Москве беспилотника упали за спортплощадкой в парке рядом с ГКБ № 67. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с места инцидента. Судя по кадрам, один из обломков дрона застрял на дереве. Всех людей после случившегося вывели за территорию парка. На месте работают оперативники и экстренные службы.

Сотрудница больницы № 67 рассказала, что после взрыва БПЛА в здании треснули стёкла

Сотрудница больницы № 67 рассказала, что после взрыва БПЛА в здании треснули стёкла

Напомним, в районе ГКБ № 67 в Москве был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Его обломки упали в парке. До этого очевидцы сообщали о звуке взрыва в районе Карамышевского гидроузла.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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