Части сбитого в Москве БПЛА упали за спортплощадкой в парке и застряли на дереве

Обломки сбитого в Москве беспилотника упали за спортплощадкой в парке рядом с ГКБ № 67. Видео © LIFE

Лайф публикует видео с места инцидента. Судя по кадрам, один из обломков дрона застрял на дереве. Всех людей после случившегося вывели за территорию парка. На месте работают оперативники и экстренные службы.