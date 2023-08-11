Части сбитого в Москве БПЛА упали за спортплощадкой в парке и застряли на дереве
Обломки сбитого в Москве беспилотника упали за спортплощадкой в парке напротив городской клинической больницы № 67.
Обломки сбитого в Москве беспилотника упали за спортплощадкой в парке рядом с ГКБ № 67. Видео © LIFE
Лайф публикует видео с места инцидента. Судя по кадрам, один из обломков дрона застрял на дереве. Всех людей после случившегося вывели за территорию парка. На месте работают оперативники и экстренные службы.
Напомним, в районе ГКБ № 67 в Москве был сбит беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Его обломки упали в парке. До этого очевидцы сообщали о звуке взрыва в районе Карамышевского гидроузла.
LIFE