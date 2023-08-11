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11 августа, 08:42

Сотрудница больницы № 67 рассказала, что после взрыва БПЛА в здании треснули стёкла

Лайф публикует видео работы экстренных служб на месте падения дрона в Москве

В парке рядом с больницей № 67 в Москве, куда рухнули обломки сбитого беспилотника, работают экстренные службы. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий.

В парке рядом с больницей № 67 в Москве работают экстренные службы. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент известно, что в результате падения дрона возгорания не произошло. Информации о пострадавших нет. Очевидица рассказала, что после взрыва беспилотника в одном из кабинетов здания треснуло стекло.

Очевидица взрыва беспилотника возле больницы № 67 в Москве рассказала о случившемся. Видео © Telegram / SHOT

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Напомним, ранее очевидцы сообщили о звуке взрыва в районе Карамышевского гидроузла в Москве. Позже стало известно, что в районе ГКБ № 67 был сбит беспилотник самолётного типа, его обломки упали в парке неподалёку от гидроузла.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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