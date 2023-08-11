Сотрудница больницы № 67 рассказала, что после взрыва БПЛА в здании треснули стёкла

В парке рядом с больницей № 67 в Москве, куда рухнули обломки сбитого беспилотника, работают экстренные службы. Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с места событий.

В парке рядом с больницей № 67 в Москве работают экстренные службы. Видео © Telegram / SHOT

На данный момент известно, что в результате падения дрона возгорания не произошло. Информации о пострадавших нет. Очевидица рассказала, что после взрыва беспилотника в одном из кабинетов здания треснуло стекло.