Аксёнов предложил ужесточить наказание за публикацию видео работы ПВО

Крым на федеральном уровне инициирует ужесточение ответственности за распространение фото и видео с работой систем ПВО, расположением военных объектов и результатами атак ВСУ. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По словам политика, речь идёт о публикации соответствующих материалов в "публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах". Он назвал тех, кто занимается этим, пособниками врага, причём вне зависимости от их мотивов — "будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел".