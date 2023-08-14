Аксёнов предложил ужесточить наказание за публикацию видео работы ПВО
Аксёнов: Крым инициирует ужесточение ответственности за публикацию работы ПВО
Крым на федеральном уровне инициирует ужесточение ответственности за распространение фото и видео с работой систем ПВО, расположением военных объектов и результатами атак ВСУ. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
По словам политика, речь идёт о публикации соответствующих материалов в "публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах". Он назвал тех, кто занимается этим, пособниками врага, причём вне зависимости от их мотивов — "будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел".
Аксёнов призвал граждан проявлять ответственность и помнить, что их необдуманные поступки подрывают безопасность, вредят ВС России, а также помогают противнику вести против нас военные действия, информационную войну и совершать террористические акты.
Напомним, ещё в мае депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести административную и уголовную ответственность за съёмку работы систем ПВО. Он пояснил, что распространение таких кадров помогает противнику корректировать свои удары. С ним согласны и в Крыму.
Михаил Терещенко / ТАСС