Регион

Уведомления отключены

14 августа, 07:01

Аксёнов предложил ужесточить наказание за публикацию видео работы ПВО

Аксёнов: Крым инициирует ужесточение ответственности за публикацию работы ПВО

Крым на федеральном уровне инициирует ужесточение ответственности за распространение фото и видео с работой систем ПВО, расположением военных объектов и результатами атак ВСУ. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По словам политика, речь идёт о публикации соответствующих материалов в "публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах". Он назвал тех, кто занимается этим, пособниками врага, причём вне зависимости от их мотивов — "будь то желание хайпануть, глупость или злой умысел".

Аксёнов призвал граждан проявлять ответственность и помнить, что их необдуманные поступки подрывают безопасность, вредят ВС России, а также помогают противнику вести против нас военные действия, информационную войну и совершать террористические акты.

Аксёнов рассказал о повреждениях Чонгарского моста после удара ВСУ

Аксёнов рассказал о повреждениях Чонгарского моста после удара ВСУ

Напомним, ещё в мае депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести административную и уголовную ответственность за съёмку работы систем ПВО. Он пояснил, что распространение таких кадров помогает противнику корректировать свои удары. С ним согласны и в Крыму.

Обложка ©

Михаил Терещенко / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Законы
  • Сергей Аксенов
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров