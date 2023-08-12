"Хайп помогает врагу": Крымчан призвали не публиковать видео работы ПВО

"Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!" — написал Крючков, подчеркнув, что подобные кадры могут привести к гибели людей.

Лайф напоминает, что в субботу, 12 августа, дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В первый раз это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Во второй раз ситуация повторилась — вновь была сбита ракета.