"Хайп помогает врагу": Крымчан призвали не публиковать видео работы ПВО
Крючков призвал крымчан не выкладывать видео с ПВО и стратегическими объектами
Советник главы Крыма Олег Крючков призвал местных жителей не выкладывать в соцсетях видео работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.
"Просим всех крымчан и гостей полуострова не выкладывать видео работы ПВО и съёмки стратегических объектов. Ваш хайп помогает врагу корректировать удары!" — написал Крючков, подчеркнув, что подобные кадры могут привести к гибели людей.
Лайф напоминает, что в субботу, 12 августа, дважды перекрывали движение по Крымскому мосту. В первый раз это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету. Во второй раз ситуация повторилась — вновь была сбита ракета.
ТАСС / АР / Tsafrir Abayov