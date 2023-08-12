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12 августа, 11:04

Минобороны раскрыло подробности отражения новой атаки на Крымский мост

Минобороны: Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200

Сегодня, 12 августа, Украина попыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © SHOT

"12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант", — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. При этом разрушений и пострадавших нет.

Власти объяснили появление густого дыма над Крымским мостом

Власти объяснили появление густого дыма над Крымским мостом

Ранее Лайф писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов информировал, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. По его словам, Крымский мост не повреждён. Перед этим оперативные службы сообщили о временном перекрытии автомобильного движения по нему.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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