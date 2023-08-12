Минобороны раскрыло подробности отражения новой атаки на Крымский мост

Сегодня, 12 августа, Украина попыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © SHOT

"12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант", — отметили в ведомстве.