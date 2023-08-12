Минобороны раскрыло подробности отражения новой атаки на Крымский мост
Минобороны: Киев попытался нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200
Сегодня, 12 августа, Украина попыталась нанести террористический удар по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © SHOT
"12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант", — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаружили и перехватили в воздухе украинскую ракету. При этом разрушений и пострадавших нет.
Ранее Лайф писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов информировал, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. По его словам, Крымский мост не повреждён. Перед этим оперативные службы сообщили о временном перекрытии автомобильного движения по нему.
Telegram / SHOT