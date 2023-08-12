Власти объяснили появление густого дыма над Крымским мостом
Крючков: На Крымском мосту была поставлена специальная дымовая завеса
Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что сильное задымление на Крымском мосту — это специальная дымовая завеса, поставленная российскими спецслужбами.
Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © Telegram / SHOT
"Специальными службами была поставлена дымовая завеса", — написал он в телеграм-канале.
По данным Крючкова, движение по Крымскому мосту возобновится в ближайшее время.
Ранее глава полуострова Сергей Аксёнов информировал, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. По его словам, Крымский мост не повреждён. Напомним, что перед этим оперативные службы сообщили о временном перекрытии автомобильного движения по нему.
Telegram / SHOT