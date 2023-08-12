Власти объяснили появление густого дыма над Крымским мостом

Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что сильное задымление на Крымском мосту — это специальная дымовая завеса, поставленная российскими спецслужбами.

Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © Telegram / SHOT

"Специальными службами была поставлена дымовая завеса", — написал он в телеграм-канале.