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12 августа, 10:45

Власти объяснили появление густого дыма над Крымским мостом

Крючков: На Крымском мосту была поставлена специальная дымовая завеса

Советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что сильное задымление на Крымском мосту — это специальная дымовая завеса, поставленная российскими спецслужбами.

Последствия отражения атаки на Крымский мост. Видео © Telegram / SHOT

"Специальными службами была поставлена дымовая завеса", — написал он в телеграм-канале.

По данным Крючкова, движение по Крымскому мосту возобновится в ближайшее время.

В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

В Киеве подтвердили, что СБУ участвовала в обеих атаках на Крымский мост

Ранее глава полуострова Сергей Аксёнов информировал, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. По его словам, Крымский мост не повреждён. Напомним, что перед этим оперативные службы сообщили о временном перекрытии автомобильного движения по нему.

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Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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