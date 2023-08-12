Киев второй раз за день попытался ударить по Крымскому мосту ракетой

Над Керченским проливом сбита ещё одна украинская ракета. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов. Он поблагодарил военных за бдительность.

"Ещё одна ракета противника сбита над Керченским проливом. Спасибо нашим войскам противовоздушной обороны за высокий профессионализм и бдительность!", — написал Аксёнов в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, что движение по Крымскому мосту сегодня перекрыли во второй раз. В первый это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские средства ПВО своевременно обнаружили и перехватили украинскую ракету.