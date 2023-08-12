Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли

К тем, кто находится на мосту, обратились с призывом сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников, отвечающих за безопасность.

Движение по Крымскому мосту сегодня перекрывают уже во второй раз. В первый это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв.