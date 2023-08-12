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12 августа, 11:51

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли

На Крымском мосту вновь временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативных служб.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", — говорится там.

К тем, кто находится на мосту, обратились с призывом сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников, отвечающих за безопасность.

Минобороны раскрыло подробности отражения новой атаки на Крымский мост

Минобороны раскрыло подробности отражения новой атаки на Крымский мост

Движение по Крымскому мосту сегодня перекрывают уже во второй раз. В первый это предшествовало отражению ракетной атаки со стороны Украины. Снаряд С-200 удалось сбить на подлёте к сооружению, обошлось без разрушений и жертв.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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