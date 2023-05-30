Депутат Государственной думы от "Единой России" Сергей Колунов призвал ввести уголовную и административную ответственность за публикацию видео работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Пора ввести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за съёмку работы систем ПВО и их расположения", — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По мнению Колунова, публикуя подобные кадры, россияне дают ВСУ ценную информацию, раскрывая места дислокации средств ПВО, раскрывая государственную тайну.