В Госдуме предложили наказывать за видео с работой ПВО
Депутат Колунов призвал ввести уголовную ответственность за съёмку работы ПВО
Депутат Государственной думы от "Единой России" Сергей Колунов призвал ввести уголовную и административную ответственность за публикацию видео работы российских средств противовоздушной обороны (ПВО).
"Пора ввести административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность за съёмку работы систем ПВО и их расположения", — подчеркнул он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По мнению Колунова, публикуя подобные кадры, россияне дают ВСУ ценную информацию, раскрывая места дислокации средств ПВО, раскрывая государственную тайну.
"Украинцы, безусловно, воспользуются этими сюжетами, увидят, что БПЛА достигли заданных целей, и ещё раз в это же место направят беспилотники", — считает парламентарий.
Подобное предложение стало актуальным после атаки украинских дронов на Москву утром 30 мая. Жители столицы и области утром сообщили сразу о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ указали, что было выпущено восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты.
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