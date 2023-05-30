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30 мая, 12:02

Политолог объяснил, зачем Киев попытался атаковать Москву дронами

Эксперт Михайлов: Атака БПЛА на Москву — попытка ответить на удары по Киеву

Атака украинских дронов на Москву является жалкой попыткой ответить на удары Вооружённых сил России по стратегическим объектам в Киеве. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. По его мнению, организованное Киевом нападение провалилось.

В беседе с телеканалом "360" эксперт обратил внимание на прекрасную работу зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". А некоторые беспилотники увели от цели с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Михайлов высказал уверенность, что российские БПЛА гораздо эффективнее украинских.

Политолог также отметил: в западных СМИ появились сообщения, что в Москве якобы эвакуировали целые районы, но всё это информационная война. Предположительно, дроны запустили с территории Сумской и Черниговской областей Украины, откуда до этого наносились удары по Белгородской, Брянской и Курской областям России.

"Допускать подобного нельзя. Даже такие жалкие попытки атаки украинские и западные пропагандисты используют для раскачивания ситуации", — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, Россия ответит на такую наглость. Политолог напомнил, что на Украине заявляли, что москвичи "должны прочувствовать удары по населению".

"Россия не бьёт по населению — она бьёт по стратегическим объектам. А вот беспилотные аппараты, которые залетели в квартиры, — это удары по населению. Выводы сделают, ответ неминуем и жесток", — заключил эксперт.

Жителей Петербурга призвали не поддаваться панике на фоне атаки дронов на Москву

Жителей Петербурга призвали не поддаваться панике на фоне атаки дронов на Москву

Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ указали, что было выпущено восемь беспилотников, все они поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. В Кремле уверены, что за атакой беспилотников стоит Киев. СК завёл дело о теракте после атаки дронов на Москву.

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LIFE

Никита Осипов
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