Атака украинских дронов на Москву является жалкой попыткой ответить на удары Вооружённых сил России по стратегическим объектам в Киеве. Об этом заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. По его мнению, организованное Киевом нападение провалилось.

В беседе с телеканалом "360" эксперт обратил внимание на прекрасную работу зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". А некоторые беспилотники увели от цели с помощью систем радиоэлектронной борьбы. Михайлов высказал уверенность, что российские БПЛА гораздо эффективнее украинских.

Политолог также отметил: в западных СМИ появились сообщения, что в Москве якобы эвакуировали целые районы, но всё это информационная война. Предположительно, дроны запустили с территории Сумской и Черниговской областей Украины, откуда до этого наносились удары по Белгородской, Брянской и Курской областям России.

"Допускать подобного нельзя. Даже такие жалкие попытки атаки украинские и западные пропагандисты используют для раскачивания ситуации", — подчеркнул Михайлов.

По его мнению, Россия ответит на такую наглость. Политолог напомнил, что на Украине заявляли, что москвичи "должны прочувствовать удары по населению".