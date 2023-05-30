Жителей Петербурга призвали не поддаваться панике на фоне атаки дронов на Москву

Жителям Санкт-Петербурга не стоит поддаваться панике из-за атаки дронов на Москву, совершённой утром 30 мая. Так считает контр-адмирал, инспектор военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга Владимир Агапитов.

По его словам, российские системы ПВО могут хорошо отражать удары дронов. Он призвал ориентироваться на системы оповещения. Если их включают только для проверки, об этом предупреждают заранее.

"В противном случае нужно оперативно укрыться в метро или подвалах своих домов. С собой взять немного еды, воды и медикаментов. Но главное, не паниковать — это худшее, что может случиться", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".