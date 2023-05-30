Жителей Петербурга призвали не поддаваться панике на фоне атаки дронов на Москву
Контр-адмирал Агапитов призвал не паниковать из-за атаки дронов на Москву
Жителям Санкт-Петербурга не стоит поддаваться панике из-за атаки дронов на Москву, совершённой утром 30 мая. Так считает контр-адмирал, инспектор военного комиссариата Адмиралтейского и Кировского районов Санкт-Петербурга Владимир Агапитов.
По его словам, российские системы ПВО могут хорошо отражать удары дронов. Он призвал ориентироваться на системы оповещения. Если их включают только для проверки, об этом предупреждают заранее.
"В противном случае нужно оперативно укрыться в метро или подвалах своих домов. С собой взять немного еды, воды и медикаментов. Но главное, не паниковать — это худшее, что может случиться", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Агапитов заверил, что Москва и Санкт-Петербург надёжно защищены от атак дронов. Он считает, что военное командование примет меры, чтобы не допустить повторения подобных атак на крупные города.
Напомним, жители Москвы и Подмосковья утром 30 мая сообщили сразу о нескольких инцидентах с дронами, в том числе на улице Атласова в поселении Московский, Профсоюзной улице, Ленинском проспекте в Москве. В Минобороны РФ указали, что было выпущено восемь беспилотников, все они были поражены. Глава ведомства Сергей Шойгу подчеркнул, что целью атаки были гражданские объекты. В Кремле уверены, что за атакой беспилотников стоит Киев. СК завёл дело о теракте после атаки дронов на Москву.