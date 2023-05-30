Над самолётом "Победы" у Шереметьево пролетели два неопознанных объекта

Над самолётом авиакомпании "Победа" утром 30 мая пролетели два неопознанных объекта. Это произошло, когда воздушное судно вылетало из аэропорта Шереметьево.

По данным SHOT, этот самолёт вылетал в Киров около восьми утра. На высоте примерно 900 метров пилоты заметили два летательных аппарата, которые были выше на 150 метров.