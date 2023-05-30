Над самолётом "Победы" у Шереметьево пролетели два неопознанных объекта
Над самолётом авиакомпании "Победа" утром 30 мая пролетели два неопознанных объекта. Это произошло, когда воздушное судно вылетало из аэропорта Шереметьево.
По данным SHOT, этот самолёт вылетал в Киров около восьми утра. На высоте примерно 900 метров пилоты заметили два летательных аппарата, которые были выше на 150 метров.
Объекты передвигались во встречном направлении. На данный момент неизвестно, связано ли это с атакой дронов на Москву.
Напомним, утром 30 мая жители Москвы и Подмосковья сообщили сразу о нескольких дронах: на улице Атласова в поселении Московский, на Профсоюзной улице, на Ленинском проспекте в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что было повреждено несколько зданий. В Минобороны РФ уточнили, что всего Киев выпустил восемь беспилотников, все они были поражены. В Кремле выразили уверенность, что за атакой беспилотников на Москву стоит Киев.
Wikipedia / Papas Dos