В Москве три девушки даже не проснулись, когда в окно залетел ударный дрон

В Москве три 18-летние девушки так крепко спали в квартире на Ленинском проспекте, что не проснулись, даже когда к ним в окно залетел украинский ударный дрон. О том, что в их квартире есть незваный "гость", им рассказал охранник. Правда, перед этим их пришлось разбудить.

Дом на Ленинском проспекте Москвы, атакованный одним из дронов 30 июня. Видео © SHOT

"Они спали. Он как залетел, они не проснулись. Охранник разбудил", — рассказал телеграм-каналу SHOT сосед девушек.

После того как БПЛА врезался в многоэтажку, у него оторвало крылья. Они упали рядом с припаркованными под окнами машинами. Сапёры разминировали аппарат и отправили обломки на экспертизу.