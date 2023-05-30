В Москве три девушки даже не проснулись, когда в окно залетел ударный дрон
В Москве три 18-летние девушки так крепко спали в квартире на Ленинском проспекте, что не проснулись, даже когда к ним в окно залетел украинский ударный дрон. О том, что в их квартире есть незваный "гость", им рассказал охранник. Правда, перед этим их пришлось разбудить.
Дом на Ленинском проспекте Москвы, атакованный одним из дронов 30 июня. Видео © SHOT
"Они спали. Он как залетел, они не проснулись. Охранник разбудил", — рассказал телеграм-каналу SHOT сосед девушек.
После того как БПЛА врезался в многоэтажку, у него оторвало крылья. Они упали рядом с припаркованными под окнами машинами. Сапёры разминировали аппарат и отправили обломки на экспертизу.
По предварительным данным, на дроне было три кумулятивных заряда КЗ-6, но они не взорвались. Ещё один такой заряд был найден с кусками дрона в квартире на Профсоюзной.
"Звук как будто едет мотоцикл": Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала детали об ударе беспилотника
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего этот дом. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, после сегодняшней атаки дронов никто серьёзно не пострадал. Он уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека.
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