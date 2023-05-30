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30 мая, 05:47

"Звук как будто едет мотоцикл": Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала детали об ударе беспилотника

Жильцы дома на Ленинском проспекте в Москве рассказали об ударе беспилотника

<p>Упавший беспилотник. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52159" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Упавший беспилотник. Обложка © SHOT

Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала Лайфу об ударе беспилотника. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала об ударе беспилотника. Видео © SHOT

Как указали жильцы, возле обломков дрона они видели ёмкость с керосином.

"Звук как будто едет мотоцикл, два хлопка, запах керосина", — сказала жительница дома.

Лайф показывает повреждения дома в Новой Москве, который атаковал беспилотник

Лайф показывает повреждения дома в Новой Москве, который атаковал беспилотник

Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.

Иван Косицын
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