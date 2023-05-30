"Звук как будто едет мотоцикл": Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала детали об ударе беспилотника
Жильцы дома на Ленинском проспекте в Москве рассказали об ударе беспилотника
Упавший беспилотник. Обложка © SHOT
Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала Лайфу об ударе беспилотника. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Жительница дома на Ленинском проспекте в Москве рассказала об ударе беспилотника. Видео © SHOT
Как указали жильцы, возле обломков дрона они видели ёмкость с керосином.
"Звук как будто едет мотоцикл, два хлопка, запах керосина", — сказала жительница дома.
Ранее сообщалось, что беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом на Ленинском проспекте в Москве. Дрон ударил в квартиру на 14-м этаже, однако взрывчатка не сдетонировала. Лайф публиковал кадры БПЛА, атаковавшего дом на Ленинском проспекте. Кроме того, сообщалось о взрыве в многоэтажном доме на улице Атласова в поселении Московский. Внизу также обнаружили части беспилотника. Позднее атака произошла на дом на Профсоюзной улице. БПЛА врезался в окно квартиры на 16-м этаже и разбил его. По словам мэра Сергея Собянина, никто серьёзно не пострадал.