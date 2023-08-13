Системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью четвёртый дрон ВСУ за сутки
Минобороны сообщило о четвёртом за сутки сбитом БПЛА ВСУ в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
"13 августа около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в опубликованном сообщении.
Напомним, это четвёртый за сутки сбитый в Белгородской области украинский беспилотник. Первый российские системы ПВО уничтожили накануне в 17:30, второй — сегодня в районе 04:00, а третий — около 11:00.
Wikipedia / POA (Phot) Tam McDonald