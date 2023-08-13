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13 августа, 11:22

Системы ПВО сбили в небе над Белгородской областью четвёртый дрон ВСУ за сутки

Минобороны сообщило о четвёртом за сутки сбитом БПЛА ВСУ в Белгородской области

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

"13 августа около 13:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", говорится в опубликованном сообщении.

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Напомним, это четвёртый за сутки сбитый в Белгородской области украинский беспилотник. Первый российские системы ПВО уничтожили накануне в 17:30, второй — сегодня в районе 04:00, а третий — около 11:00.

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Wikipedia / POA (Phot) Tam McDonald

Матвей Константинов
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