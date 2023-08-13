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13 августа, 10:42

ВСУ потеряли 300 бойцов на Донецком направлении за минувшие сутки

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 300 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений Южной группировки войск при непрерывной поддержке огнём артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства.

Генерал-лейтенант добавил, что ВСУ безрезультатно пытались атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Белогоровка, Весёлое, Красногоровка, а также к западу от Клещеевки в ДНР. При этом противник потерял убитыми и ранеными более трёхсот своих бойцов, а также три бронемашины и два обычных авто.

Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе

Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе

Ранее сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Юрий Лысенко
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