ВСУ потеряли 300 бойцов на Донецком направлении за минувшие сутки

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 300 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении активными и слаженными действиями подразделений Южной группировки войск при непрерывной поддержке огнём артиллерии успешно отражены шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ", — сообщил представитель военного ведомства.

Генерал-лейтенант добавил, что ВСУ безрезультатно пытались атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Белогоровка, Весёлое, Красногоровка, а также к западу от Клещеевки в ДНР. При этом противник потерял убитыми и ранеными более трёхсот своих бойцов, а также три бронемашины и два обычных авто.