Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе
Минобороны показало, как российский дрон-камикадзе уничтожил терминал Starlink
Минобороны России опубликовало видео уничтожения терминала спутниковой связи Starlink российским дроном-камикадзе.
Минобороны показало, как российский дрон-камикадзе уничтожил терминал Starlink. Видео © Минобороны России
На нём украинский военнослужащий ставит тарелку устройства, после чего на место прилетает наш беспилотник и раздаётся мощный взрыв.
Ранее владелец Starlink Илон Маск отказал ВСУ в доступе к связи вблизи Крыма. Впрочем, как признаются украинские военнослужащие, Россия уже научилась глушить этот вид связи и готовится к промышленному производству этой технологии.
Минобороны России