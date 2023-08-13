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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 10:03
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Опубликовано эпичное видео уничтожения Starlink российским дроном-камикадзе

Минобороны показало, как российский дрон-камикадзе уничтожил терминал Starlink

Минобороны России опубликовало видео уничтожения терминала спутниковой связи Starlink российским дроном-камикадзе.

Минобороны показало, как российский дрон-камикадзе уничтожил терминал Starlink. Видео © Минобороны России

На нём украинский военнослужащий ставит тарелку устройства, после чего на место прилетает наш беспилотник и раздаётся мощный взрыв.

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра

Ранее владелец Starlink Илон Маск отказал ВСУ в доступе к связи вблизи Крыма. Впрочем, как признаются украинские военнослужащие, Россия уже научилась глушить этот вид связи и готовится к промышленному производству этой технологии.

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Минобороны России

Матвей Константинов
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