ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 июля 2023, 14:00
109413

Россия получила технологию, способную глушить Starlink, заявили на Украине

Боец ВСУ с позывным Мадьяр: РФ получила позволяющую глушить Starlink технологию

Россия получила технологию, которая позволяет глушить спутниковую связь Starlink. Об этом сообщил украинский военный с позывным Мадьяр в телеграм-канале.

"Испытывают и готовят к промышленному производству... Фронт без Starlink существенно сложнее, чем даже фронт без F-16 (западные истребители-бомбардировщики. — Прим. Лайфа). Слепнет и глохнет", — написал он.

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра
ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и станцию Starlink на правобережье Днепра

Ранее Илон Маск отказал украинским военным в подключении Starlink в районе Крыма. А эта система является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликта.

BannerImage

Getty Images / Pacific Press

Евгения Колесникова
  • Новости
  • starlink
  • Илон Маск
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Гаджеты
  • Политика
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar