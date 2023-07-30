Россия получила технологию, способную глушить Starlink, заявили на Украине

Россия получила технологию, которая позволяет глушить спутниковую связь Starlink. Об этом сообщил украинский военный с позывным Мадьяр в телеграм-канале.

"Испытывают и готовят к промышленному производству... Фронт без Starlink существенно сложнее, чем даже фронт без F-16 (западные истребители-бомбардировщики. — Прим. Лайфа). Слепнет и глохнет", — написал он.