Россия получила технологию, способную глушить Starlink, заявили на Украине
Боец ВСУ с позывным Мадьяр: РФ получила позволяющую глушить Starlink технологию
Россия получила технологию, которая позволяет глушить спутниковую связь Starlink. Об этом сообщил украинский военный с позывным Мадьяр в телеграм-канале.
"Испытывают и готовят к промышленному производству... Фронт без Starlink существенно сложнее, чем даже фронт без F-16 (западные истребители-бомбардировщики. — Прим. Лайфа). Слепнет и глохнет", — написал он.
Ранее Илон Маск отказал украинским военным в подключении Starlink в районе Крыма. А эта система является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликта.
Getty Images / Pacific Press