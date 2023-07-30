Маск отказал Украине в доступе к Starlink около Крыма

Американский бизнесмен Илон Маск отказал украинским военным в их просьбе включить его сеть спутниковой связи Starlink в районе Крыма. Как напоминает газета The New York Times, данная система является единственной возможностью получить доступ к интернету в зонах конфликтов.

"Сеть используется на Украине для координации ударов беспилотников и сбора разведывательной информации. Илон Маск несколько раз ограничивал доступ к Starlink во время конфликта, отмечают знакомые с ситуацией лица. Он отклонил запрос украинских военных включить сеть около Крыма", — сообщается в статье. Когда именно поступил запрос от ВСУ — неизвестно.