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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 02:20
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Российские артиллеристы уничтожили станцию Starlink ВСУ под Артёмовском

Минобороны: Артиллеристы ВС РФ уничтожили станцию Starlink ВСУ под Артёмовском

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, артиллеристы поразили цель на Соледаро-Артёмовском направлении.

"На Соледаро-Артёмовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", — приводит заявление Астафьева РИА "Новости".

Также бойцы группировки отразили попытку прорыва войск ВСУ в районе Берховки. В составе украинской группы было задействовано 30 человек, четыре танка и три БМП. В первые минуты боя российские военные ликвидировали два танка, две машины, после чего противник отступил.

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Ранее российские войска в рамках спецоперации нанесли групповой высокоточный удар по пунктам управления оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк". Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты поражены.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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