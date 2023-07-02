Российские артиллеристы уничтожили станцию Starlink ВСУ под Артёмовском

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили станцию спутниковой связи Starlink и пункт управления дронами ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев, артиллеристы поразили цель на Соледаро-Артёмовском направлении.

"На Соледаро-Артёмовском направлении артиллерией группировки уничтожены станция связи Starlink, пункт управления беспилотными летательными аппаратами вместе с беспилотником "Лелека-100", узел связи и пикап с группой пехоты", — приводит заявление Астафьева РИА "Новости".

Также бойцы группировки отразили попытку прорыва войск ВСУ в районе Берховки. В составе украинской группы было задействовано 30 человек, четыре танка и три БМП. В первые минуты боя российские военные ликвидировали два танка, две машины, после чего противник отступил.