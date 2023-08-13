Минобороны: Системы ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. Пострадавших и разрушений нет.
Всё произошло сегодня около 11 часов утра по московскому времени. Как указывается в сообщении ведомства, киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.
"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в опубликованном сообщении.
Накануне российские системы ПВО уже сбивали украинский беспилотник в Белгородской области. Как подчеркнули в Минобороны, пострадавших и разрушений нет.
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