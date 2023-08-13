Силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня в районе четырёх часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.