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13 августа, 02:52

Силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

МО: Пресечена попытка террористической атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня в районе четырёх часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Лайф публикует видео с украинским БПЛА, сбитым над Шебекином

Лайф публикует видео с украинским БПЛА, сбитым над Шебекином

А накануне, 12 августа, в Минобороны сообщили, что за сутки было сбито 29 украинских дронов. Это произошло неподалёку от населённых пунктов Площанка в ЛНР, Белогоровка, Покровское в ДНР, Ульяновка, Очереватое в Запорожской области, Покровское в Херсонской области, а также над Чёрным морем.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Никита Никонов
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