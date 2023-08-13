Силы ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области
МО: Пресечена попытка террористической атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область
Российские военные пресекли попытку киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотником в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня в районе четырёх часов утра пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В Минобороны добавили, что средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.
А накануне, 12 августа, в Минобороны сообщили, что за сутки было сбито 29 украинских дронов. Это произошло неподалёку от населённых пунктов Площанка в ЛНР, Белогоровка, Покровское в ДНР, Ульяновка, Очереватое в Запорожской области, Покровское в Херсонской области, а также над Чёрным морем.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин