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12 августа, 16:14

Лайф публикует видео с украинским БПЛА, сбитым над Шебекином

SHOT опубликовал видео с украинским БПЛА, сбитым российской ПВО над Шебекином

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с украинским беспилотником, сбитым российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Шебекином в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Украинский беспилотник, сбитый ПВО РФ над Шебекином. Видео © Telegram / SHOT

"Над Шебекином силами ПВО был сбит беспилотник. Так что ребята (российские. — Прим. Лайфа) — молодцы, защищают нас. Красавчики", — сказал автор видео.

В Минобороны подтвердили факт уничтожения дрона в Белгородской области

В Минобороны подтвердили факт уничтожения дрона в Белгородской области

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину. И, по его данным, информация о пострадавших и разрушениях к тому времени не поступала. Причём после удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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