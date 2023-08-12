Лайф публикует видео с украинским БПЛА, сбитым над Шебекином

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео с украинским беспилотником, сбитым российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) над Шебекином в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

"Над Шебекином силами ПВО был сбит беспилотник. Так что ребята (российские. — Прим. Лайфа) — молодцы, защищают нас. Красавчики", — сказал автор видео.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ПВО сбила беспилотник на подлёте к Шебекину. И, по его данным, информация о пострадавших и разрушениях к тому времени не поступала. Причём после удара по дрону ВСУ над Шебекином заметили спускающийся парашют.