ВСУ из-за ошибки едва не убили фермера на обычном КамАЗе в Белгородской области

Всё случилось 17 августа примерно в 21:00 возле села Новопетровка. Мужчина работал в поле, когда со стороны Незалежной вылетел БПЛА. Оператор дрона думал, что это военный КамАЗ для перевозки российских солдат. В итоге беспилотник влетел в зеркало заднего вида машины, но не сдетонировал. Сам фермер не пострадал.