ВСУ из-за ошибки едва не убили фермера на обычном КамАЗе в Белгородской области
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал фермерский КамАЗ в поле под Белгородом
В Белгородской области украинские войска атаковали дроном-камикадзе фермерский КамАЗ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё случилось 17 августа примерно в 21:00 возле села Новопетровка. Мужчина работал в поле, когда со стороны Незалежной вылетел БПЛА. Оператор дрона думал, что это военный КамАЗ для перевозки российских солдат. В итоге беспилотник влетел в зеркало заднего вида машины, но не сдетонировал. Сам фермер не пострадал.
Ранее о сбитом дроне над селом Никольское сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что был сбит беспилотник самолётного типа.
t.me / V_Zelenskiy_official