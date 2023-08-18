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18 августа, 06:30

ВСУ из-за ошибки едва не убили фермера на обычном КамАЗе в Белгородской области

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал фермерский КамАЗ в поле под Белгородом

В Белгородской области украинские войска атаковали дроном-камикадзе фермерский КамАЗ. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё случилось 17 августа примерно в 21:00 возле села Новопетровка. Мужчина работал в поле, когда со стороны Незалежной вылетел БПЛА. Оператор дрона думал, что это военный КамАЗ для перевозки российских солдат. В итоге беспилотник влетел в зеркало заднего вида машины, но не сдетонировал. Сам фермер не пострадал.

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Ранее о сбитом дроне над селом Никольское сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. В Минобороны уточнили, что был сбит беспилотник самолётного типа.

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t.me / V_Zelenskiy_official

Светлана Оперук
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