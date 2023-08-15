Скончался житель Белгородской области, раненный после обстрела ВСУ

Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы рёбер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого лёгкого", — написал глава области в телеграм-канале, уточнив, что врачи пытались сделать всё, что было в их силах, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.