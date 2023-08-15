Скончался житель Белгородской области, раненный после обстрела ВСУ
Губернатор Гладков: Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки скончался
Пострадавший при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области скончался в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У мужчины были обширные кровопотери, множественные переломы рёбер и слепые осколочные ранения грудной клетки, проникающие в плевральную полость левого лёгкого", — написал глава области в телеграм-канале, уточнив, что врачи пытались сделать всё, что было в их силах, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.
Напомним, обстрел Новой Таволжанки произошёл 15 августа. Три артиллерийские мины разорвались рядом с частным домом, в котором шли восстановительные работы, в результате ранения получили два человека. Состояние пострадавшей женщины врачи оценивали как удовлетворительное.
t.me / Настоящий Гладков (архивное фото)