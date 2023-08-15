Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью на подлёте к цели
ПВО сбила БПЛА на подлёте к городу Шебекино в Белгородской области
В Белгородской области при помощи средств ПВО уничтожен вражеский объект на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — указал он в тексте.
По его данным, в результате инцидента пробита осколками крыша частного гаража, повреждён один автомобиль. Гладков добавил, что оценка ущерба продолжается. А Минобороны РФ в свою очередь пояснило, что атака беспилотника была совершена около 17:00 мск.
"Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в оборонном ведомстве.
Накануне Гладков сообщал, что в Белгородской области также сработала система ПВО, уничтожены две цели в районе села Пушкарное под Белгородом.
ТАСС / Андрей Рубцов