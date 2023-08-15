ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 августа 2023, 14:58
17426

Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью на подлёте к цели

ПВО сбила БПЛА на подлёте к городу Шебекино в Белгородской области

В Белгородской области при помощи средств ПВО уничтожен вражеский объект на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — указал он в тексте.

По его данным, в результате инцидента пробита осколками крыша частного гаража, повреждён один автомобиль. Гладков добавил, что оценка ущерба продолжается. А Минобороны РФ в свою очередь пояснило, что атака беспилотника была совершена около 17:00 мск.

"Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в оборонном ведомстве.

Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде
Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде

Накануне Гладков сообщал, что в Белгородской области также сработала система ПВО, уничтожены две цели в районе села Пушкарное под Белгородом.

BannerImage

ТАСС / Андрей Рубцов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar