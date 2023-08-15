Беспилотник ВСУ сбит над Белгородской областью на подлёте к цели

В Белгородской области при помощи средств ПВО уничтожен вражеский объект на подлёте к городу. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

"В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", — указал он в тексте.

По его данным, в результате инцидента пробита осколками крыша частного гаража, повреждён один автомобиль. Гладков добавил, что оценка ущерба продолжается. А Минобороны РФ в свою очередь пояснило, что атака беспилотника была совершена около 17:00 мск.

"Средствами ПВО БПЛА обнаружен и уничтожен. В результате пресечённой террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в оборонном ведомстве.