Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате сегодняшней атаки дрона получили повреждения пять квартир в многоэтажном доме на улице Есенина в Белгороде и 16 припаркованных у здания машин.

"Завершается снятие обломков и повреждённых плиток фасада. Поквартирный обход завершён. Всего повреждено пять квартир (выбиты окна) и 16 машин", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам Гладкова, завтра будет оформлено заключение о техническом состоянии многоэтажного дома, после чего начнутся восстановительные работы.