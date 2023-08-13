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13 августа, 18:47

Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде

<p>Жилой дом на улице Есенина в Белгороде после атаки БПЛА 13 августа. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/c/1873073156/43035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Жилой дом на улице Есенина в Белгороде после атаки БПЛА 13 августа. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате сегодняшней атаки дрона получили повреждения пять квартир в многоэтажном доме на улице Есенина в Белгороде и 16 припаркованных у здания машин.

"Завершается снятие обломков и повреждённых плиток фасада. Поквартирный обход завершён. Всего повреждено пять квартир (выбиты окна) и 16 машин", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

По словам Гладкова, завтра будет оформлено заключение о техническом состоянии многоэтажного дома, после чего начнутся восстановительные работы.

Повреждены многоэтажка и 15 машин: Причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА

Повреждены многоэтажка и 15 машин: Причиной взрыва в Белгороде стала атака БПЛА

Несколькими часами ранее местные жители услышали взрыв у жилого дома на улице Есенина в Белгороде. Позже стало известно, что ЧП произошло из-за атаки БПЛА.

Андрей Бражников
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