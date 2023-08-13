Гладков: Пять квартир и 16 машин получили повреждения при атаке БПЛА в Белгороде
Жилой дом на улице Есенина в Белгороде после атаки БПЛА 13 августа. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате сегодняшней атаки дрона получили повреждения пять квартир в многоэтажном доме на улице Есенина в Белгороде и 16 припаркованных у здания машин.
"Завершается снятие обломков и повреждённых плиток фасада. Поквартирный обход завершён. Всего повреждено пять квартир (выбиты окна) и 16 машин", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
По словам Гладкова, завтра будет оформлено заключение о техническом состоянии многоэтажного дома, после чего начнутся восстановительные работы.
Несколькими часами ранее местные жители услышали взрыв у жилого дома на улице Есенина в Белгороде. Позже стало известно, что ЧП произошло из-за атаки БПЛА.