Жители Белгорода публикуют кадры с повреждённой после взрыва многоэтажкой

Местные жители слышали взрыв в Белгороде в районе дома 9к3 на улице Есенина. Об этом сообщил телеграм-канал "Белгород № 1", опубликовав присланные подписчиками кадры с места событий.

Официальной информации о происшествии пока нет. Данные о жертвах и разрушениях отсутствуют. По словам очевидцев, в результате повреждены фасад здания и припаркованные автомобили.