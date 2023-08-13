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13 августа, 15:07

Жители Белгорода публикуют кадры с повреждённой после взрыва многоэтажкой

Жители Белгорода сообщили о взрыве в многоэтажном доме на улице Есенина

<p>Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/belgorod01/40674" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Белгород № 1</a></p>

Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Обложка © t.me / Белгород № 1

Местные жители слышали взрыв в Белгороде в районе дома 9к3 на улице Есенина. Об этом сообщил телеграм-канал "Белгород № 1", опубликовав присланные подписчиками кадры с места событий.

  • Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1
    Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1
  • Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1
    Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1
  • Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1
    Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1

Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Фото © t.me / Белгород № 1

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Официальной информации о происшествии пока нет. Данные о жертвах и разрушениях отсутствуют. По словам очевидцев, в результате повреждены фасад здания и припаркованные автомобили.

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Юрий Лысенко
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