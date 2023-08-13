Жители Белгорода публикуют кадры с повреждённой после взрыва многоэтажкой
Жители Белгорода сообщили о взрыве в многоэтажном доме на улице Есенина
Снятые очевидцами кадры с места событий в Белгороде. Обложка © t.me / Белгород № 1
Местные жители слышали взрыв в Белгороде в районе дома 9к3 на улице Есенина. Об этом сообщил телеграм-канал "Белгород № 1", опубликовав присланные подписчиками кадры с места событий.
Официальной информации о происшествии пока нет. Данные о жертвах и разрушениях отсутствуют. По словам очевидцев, в результате повреждены фасад здания и припаркованные автомобили.
Ранее сегодня сообщалось о четырёх сбитых украинских беспилотниках. Один российские системы ПВО уничтожили в Белгородской области около четырёх часов утра, два — около 11:00, ещё один — около 13:30.